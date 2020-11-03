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    Мидтьюлланн — Аякс: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Мидтьюлланн — Аякс (03.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 23:00 в группе D Лиги чемпионов начнётся матч «Мидтьюлланн» — «Аякс».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Аякс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланн» — «Аякс».

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