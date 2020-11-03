Мидтьюлланн — Аякс (03.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе D Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Аякс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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