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    «Ман Сити» планирует предложить контракт Месси в январе

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    «Манчестер Сити» готовит предложение по контракту для звездного нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Об этом сообщает The Telegraph.

    По данным источника, «горожане» сделают предложение аргентинцу в январе 2021 года. Месси сможет вступить в переговоры, так как у него останется шесть месяцев до истечения контракта с «Барселоной».

    Английский клуб рассчитывает убедить Месси присоединится к «Сити», пользуясь нынешней неопределенностью, которая есть в каталонском клубе.

    Напомним, Месси хотел покинуть «Барселону» в прошлое трансферное окно, однако в итоге решил остаться, чтобы не судиться с клубом. 0

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