«Ман Сити» планирует предложить контракт Месси в январе

готовит предложение по контракту для звездного нападающего

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, «горожане» сделают предложение аргентинцу в январе 2021 года. Месси сможет вступить в переговоры, так как у него останется шесть месяцев до истечения контракта с «Барселоной».

Английский клуб рассчитывает убедить Месси присоединится к «Сити», пользуясь нынешней неопределенностью, которая есть в каталонском клубе.

Напомним, Месси хотел покинуть «Барселону» в прошлое трансферное окно, однако в итоге решил остаться, чтобы не судиться с клубом. 0