Мещеряков: «Атлетико» будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем

«Локомотив» — «Атлетико»
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«Мадридский "Атлетико" будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем. Сегодня только ничья, поэтому им придется еще приезжать.
При полной самоотдаче и самоотверженности с такими командами можно добиваться определенных результатов.
Все игроки, наши и зарубежные тренеры говорят, что режим, в котором сегодня играют футболисты, экстремальный. Понятно, что какие-то перерывы нужны.
Нам в этом плане тяжелее. У той же "Баварии" или "Атлетико" более длинные скамейки. Там не сразу можно понять, где первый состав, а где второй», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0