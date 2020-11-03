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    Мещеряков: «Атлетико» будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

    «Локомотив» — «Атлетико»
    «Локомотив» — «Атлетико»

    «Мадридский "Атлетико" будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем. Сегодня только ничья, поэтому им придется еще приезжать.

    При полной самоотдаче и самоотверженности с такими командами можно добиваться определенных результатов.

    Все игроки, наши и зарубежные тренеры говорят, что режим, в котором сегодня играют футболисты, экстремальный. Понятно, что какие-то перерывы нужны.

    Нам в этом плане тяжелее. У той же "Баварии" или "Атлетико" более длинные скамейки. Там не сразу можно понять, где первый состав, а где второй», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0

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