Мещеряков: «Атлетико» будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем

Председатель совета директоров «Локомотива»поделился мнением о матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов против(1:1).

«Мадридский "Атлетико" будет сюда ездить до тех пор, пока мы их не обыграем. Сегодня только ничья, поэтому им придется еще приезжать.

При полной самоотдаче и самоотверженности с такими командами можно добиваться определенных результатов.

Все игроки, наши и зарубежные тренеры говорят, что режим, в котором сегодня играют футболисты, экстремальный. Понятно, что какие-то перерывы нужны.

Нам в этом плане тяжелее. У той же "Баварии" или "Атлетико" более длинные скамейки. Там не сразу можно понять, где первый состав, а где второй», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0