Манчестер Сити — Олимпиакос (03.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Олимпиакос». Коэффициент ставки — 1.61.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Сити»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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