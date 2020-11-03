«Локомотив» — «Атлетико»: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью с мадридским(1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Эррера с левого фланга вырезал подачу в штрафную «Локо», Хименес оторвался от Мурило, высоко выпрыгнул и головой пробил в нижний угол ворот — Гильерме не дотянулся.

На 24-й минуте был назначен пенальти в ворота «Атлетико» — арбитр после видеопросмотра убедился, что была игра рукой у Эрреры. Антон Миранчук с «точки» пробил чётко в нижний угол — Облак не угадал направление удара.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Локомотив — Атлетико 1:1 Голы: 0:1 Хосе Хименес (18'), 1:1 Антон Миранчук (пенальти) (25') Локомотив: Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мурило Серкейра, Мацей Рыбусь, Слободан Райкович, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук (Дмитрий Рыбчинский, 89'), Владислав Игнатьев, Даниил Куликов, Фёдор Смолов (Рифат Жемалетдинов, 64'), Зе Луиш Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Ренан Лоди, Стефан Савич, Киран Триппьер, Жоау Фелиш, Сауль Ньигес (Коке, 46'), Анхель Корреа (Тома Лемар, 69'), Маркос Льоренте (Витоло, 69'), Эктор Эррера, Луис Суарес Предупреждения: Луис Суарес (24'), Эктор Эррера (25'), Мурило Серкейра (29'), Сауль Ньигес (44'), Ренан Лоди (49'), Гжегож Крыховяк (52'), Слободан Райкович (54'), Рифат Жемалетдинов (70'), Владислав Игнатьев (83')

Группа А: 1. «Бавария» — 6 очков (2 матча), 2. «Атлетико» — 4 (3), 3. «Локомотив» — 2 (3), 4. «Зальцбург» — 1 (2).

В 4-м туре «Локомотив» 25 ноября сыграет с «Атлетико» в Мадриде, а «Бавария» в Мюнхене примет Зальцбург. 0