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    Конте: Относимся к «Реалу» с уважением, но хотим сыграть за счет своих козырей

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    Тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Финал ли это для нас? Это матч отборочного раунда, но он очень важен и для нас, и для соперника.

    Задача — идти вперед и выйти из группы. Мы знаем, что нас ждет встреча с командой, которая доказала свою силу в последние годы.

    Мы относимся к "Реалу" с большим уважением, но хотим сыграть за счет своих козырей. Пусть победит сильнейший.

    Зидан? Это исключительная личность. Как об игроке о нем не стоит даже заикаться, так все мы его прекрасно знаем.

    Он всегда работал без отдыха, был на тренировках в первых рядах, и это несмотря на его природный талант.

    Это превосходный человек. Могу сказать о нем только хорошее. Его всегда все будут только любить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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