Конте: Относимся к «Реалу» с уважением, но хотим сыграть за счет своих козырей

Тренер «Интера»поделился ожиданиями от матча св групповом этапе Лиги чемпионов.

«Финал ли это для нас? Это матч отборочного раунда, но он очень важен и для нас, и для соперника.

Задача — идти вперед и выйти из группы. Мы знаем, что нас ждет встреча с командой, которая доказала свою силу в последние годы.

Мы относимся к "Реалу" с большим уважением, но хотим сыграть за счет своих козырей. Пусть победит сильнейший.

Зидан? Это исключительная личность. Как об игроке о нем не стоит даже заикаться, так все мы его прекрасно знаем.

Он всегда работал без отдыха, был на тренировках в первых рядах, и это несмотря на его природный талант.

Это превосходный человек. Могу сказать о нем только хорошее. Его всегда все будут только любить», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0