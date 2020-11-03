Хаддерсфилд Таун — Бристоль Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.11.2020)

В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Хаддерсфилд Таун» — «Бристоль Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хаддерсфилд Таун»).

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