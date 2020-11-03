Гусев возглавил юношескую сборную России

Бывший полузащитникназначен старшим тренером юношеской2006 года рождения.

Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Горд возглавить юношескую сборную России 2006 года рождения. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса, когда мы вышли на Евро-2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам. Последние 2 года я тренировал молодых футболистов в академии ЦСКА, этот опыт и знания я буду использовать в сборной.

Уже 9 ноября мы проведем первый учебно-тренировочный сбор, познакомимся с игроками и начнем готовиться к будущим победам», — сказал Гусев.

Отметим, что в январе 2019 года Гусев начал тренерскую карьеру в ДЮСШ ЦСКА в качестве помощника, а затем возглавил команду 2007 года рождения. 0