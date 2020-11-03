ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнТрансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • 12:16
    • Гусев возглавил юношескую сборную России
  • 00:57
    • «Лестер» разгромил «Лидс» и поднялся на второе место в АПЛ
  • 22:07
    • УЕФА рассматривает вариант проведения всех матчей Евро-2020 в России
  • 19:48
    • В «Аяксе» зафиксирована вспышка коронавируса
  • 22:37
    • Россияне не вошли в топ-20 лучших защитников НХЛ
    Все новости спорта

    Гусев возглавил юношескую сборную России

    Футбол Футбол России Сборная России
    Бывший полузащитник «Динамо» и ЦСКА Ролан Гусев назначен старшим тренером юношеской сборной России 2006 года рождения.

    Ролан Гусев
    Ролан Гусев

    Об этом сообщил официальный сайт РФС.

    «Горд возглавить юношескую сборную России 2006 года рождения. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Достаточно вспомнить стыковой матч против сборной Уэльса, когда мы вышли на Евро-2004. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам. Последние 2 года я тренировал молодых футболистов в академии ЦСКА, этот опыт и знания я буду использовать в сборной.

    Уже 9 ноября мы проведем первый учебно-тренировочный сбор, познакомимся с игроками и начнем готовиться к будущим победам», — сказал Гусев.

    Отметим, что в январе 2019 года Гусев начал тренерскую карьеру в ДЮСШ ЦСКА в качестве помощника, а затем возглавил команду 2007 года рождения. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждать ли от «Локомотива» и «Атлетико» много голов?
  • «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Будет ли богатым на голы матч в Мадриде?
  • «Реал» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сыграют ли результативно соперники по Группе D?
  • «Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Локомотив — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Шахтер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  3.00
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры