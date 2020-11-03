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    Гилерме: «Локомотив» доказал, что может играть против любой команды

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    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:1).

    Маринато Гилерме
    Маринато Гилерме

    «Воспринимается ли эта ничья как победа? Нет, не соглашусь с этим. Мы играли с "Атлетико" в пятый раз за три года, уже пора их обыгрывать. Все равно мы молодцы, до конца боролись за очки. Самое главное, что очки заработали. Самый сложный момент в матче для меня? Удар от Жоау Феликса издалека.

    Никто не ожидал, что мы так хорошо будем играть в ЛЧ, но мы так должны играть всегда, потому что чемпионат России тоже важен. Нужно побеждать в РПЛ, чтобы каждый год играть в ЛЧ. Мы показали хороший футбол и опять доказали, что можем играть против любой команды»,- сказал голкипер в интервью «Матч ТВ».

    «Локомотив» набрал два очка и расположился на третьем месте в группе А, у «Атлетико» четыре очка.

    В 4-м туре «Локомотив» 25 ноября сыграет с «Атлетико» в Мадриде, а «Бавария» в Мюнхене примет «РБ Зальцбург». 0

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