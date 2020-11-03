Гилерме: «Локомотив» доказал, что может играть против любой команды

Вратарьпрокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского(1:1).

«Воспринимается ли эта ничья как победа? Нет, не соглашусь с этим. Мы играли с "Атлетико" в пятый раз за три года, уже пора их обыгрывать. Все равно мы молодцы, до конца боролись за очки. Самое главное, что очки заработали. Самый сложный момент в матче для меня? Удар от Жоау Феликса издалека.

Никто не ожидал, что мы так хорошо будем играть в ЛЧ, но мы так должны играть всегда, потому что чемпионат России тоже важен. Нужно побеждать в РПЛ, чтобы каждый год играть в ЛЧ. Мы показали хороший футбол и опять доказали, что можем играть против любой команды»,- сказал голкипер в интервью «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал два очка и расположился на третьем месте в группе А, у «Атлетико» четыре очка.

В 4-м туре «Локомотив» 25 ноября сыграет с «Атлетико» в Мадриде, а «Бавария» в Мюнхене примет «РБ Зальцбург». 0