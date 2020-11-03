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    Газзаев: Сафонов должен поменьше слушать, что о нем говорят

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова пока рано сравнивать с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «У Сафонова действительно есть хорошие задатки. И в мире нет вратарей, которые не допускали нелепых ошибок. Но чтобы Сафонову стать новым Акинфеевым и претендовать на такой же огромный авторитет и мастерство, нужно очень много трудиться. Тот же Акинфеев является примером для всех профессиональных футболистов как человек, всю жизнь демонстрирующий преданность своему родному клубу и национальной сборной.

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    • Даже когда происходят ошибки, вратарь не должен опускать рук. Кроме того, надо ставить перед собой только самые высокие задачи. Однажды у нас с Акинфеевым был философский разговор. Я сказал Игорю: Ты знаешь, что вообще не должен пропускать голов?. На что он мне ответил: Это невозможно. Я сказал: Но ты должен все равно к этому стремиться. У меня есть один товарищ — борец. Он за четыре олимпийских года, участвуя в Играх, чемпионатах мира и Европы, не проиграл ни одного балла. Это тоже невозможно. Но он это сделал.

    Перед Акинфеевым всегда ставили только самые амбициозные задачи. Сафонов должен брать пример — и совершенствоваться, совершенствоваться, совершенствоваться. А еще, поменьше слушать, что о нем говорят.

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    • А то матч не успел начаться, а в телерепортаже его уже продали в "Челси". Разве можно такое говорить? Дайте человеку сначала чего-то добиться. Какой "Челси" — пусть сначала он что-то серьезное выиграет с футбольным клубом Краснодар», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0

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