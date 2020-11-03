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    Брентфорд — Суонси: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Брентфорд — Суонси: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.11.2020)

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Суонси
    В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Брентфорд» — «Суонси».

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    Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Суонси» 3:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Суонси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брентфорд»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Суонси».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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