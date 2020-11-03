Брентфорд — Суонси: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (03.11.2020)

В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Суонси» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Суонси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Брентфорд»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Суонси».

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