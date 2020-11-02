Зюлте-Варегем — Кортрейк: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.11.2020)

В 22:45 в бельгийской Про Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кортрейк» — «Зюлте-Варегем» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Зюлте-Варегем»).

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