Вильярреал — Вальядолид: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.11.2020)

В 23:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Вильярреал» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Вальядолид». Коэффициент ставки — 2.45.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вильярреал»).

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