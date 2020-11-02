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    «Барселона» может продать тер Стегена из-за финансовых проблем

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    «Барселона» рассматривает вариант с продажей голкипера Марк-Андре тер Стегена в «Баварию», сообщает TodoFichajes.

    Марк-Андре тер Стеген
    Марк-Андре тер Стеген

    По данным источника, каталонцы будут вынуждены согласиться на трансфер из-за тяжелого финансового положения — клубу грозит банкротство, если игроки не согласятся на сокращение зарплат.

    В мюнхенском клубе считают, что тер Стеген сможет заменить в команде Мануэля Нойера. Сумма трансфера составит около 80 миллионов евро.

    28-летний немец выступает за «Барселону» с 2014 года после перехода из «Боруссии» М. В текущем сезоне он пока не играл из-за травмы. Контракт вратаря с «сине-гранатовыми» истекает летом 2025 года. 0

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