«Барселона» может продать тер Стегена из-за финансовых проблем

рассматривает вариант с продажей голкипера, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, каталонцы будут вынуждены согласиться на трансфер из-за тяжелого финансового положения — клубу грозит банкротство, если игроки не согласятся на сокращение зарплат.

В мюнхенском клубе считают, что тер Стеген сможет заменить в команде Мануэля Нойера. Сумма трансфера составит около 80 миллионов евро.

28-летний немец выступает за «Барселону» с 2014 года после перехода из «Боруссии» М. В текущем сезоне он пока не играл из-за травмы. Контракт вратаря с «сине-гранатовыми» истекает летом 2025 года. 0