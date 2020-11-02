Сантос — Баия: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.11.2020)

Последний матч между собой: «Сантос» — «Баия» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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