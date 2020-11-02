Портленд Тимберс — Ванкувер Уайткэпс (02.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Портленд Тимберс» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Ванкувер Уайткэпс». Коэффициент ставки — 1.66.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ванкувер Уайткэпс»).
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