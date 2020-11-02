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    Нью-Йорк Сити — Нью-Йорк Ред Буллс: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Нью-Йорк Сити — Нью-Йорк Ред Буллс: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.11.2020)

    Футбол MLS
    В 03:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

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    Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нью-Йорк Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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