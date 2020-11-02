ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоУдачное возвращение Дзагоева. ЦСКА выходит на первое место в РПЛ
  • 13:50
    • Сборная России объявила заявку на ноябрьские матчи
  • 13:23
    • «Барселона» может продать тер Стегена из-за финансовых проблем
  • 16:44
    • Назван состав молодежной сборной России
  • 13:36
    • Сафонов и еще пять игроков молодежки вызваны в сборную России на матчи ЛН
  • 13:04
    • Брых будет судить матч «Севильи» и «Краснодара»
    Все новости спорта

    Назван состав молодежной сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на товарищеские матчи против Венгрии и Словении.

    Сборная России
    Сборная России

    Всего в список вошли 23 футболиста.

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).

    Защитники: Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).

    Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»).

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).

    13 ноября россияне встретятся на выезде с Венгрией, а 17 ноября сыграют в Мариборе со Словенией. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лидс» удивить «Лестер»?
  • «Лидс» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Одержит ли кто-то из аутсайдеров АПЛ первую победу?
  • «Фулхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Ждать ли от «Локомотива» и «Атлетико» много голов?
  • «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.30
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Локомотив — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.66
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вильярреал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Верона — Беневентно
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры