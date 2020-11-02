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    Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт Лэйк: онлайн-трансляция матча начнется в 06:30

    Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт Лэйк (02.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 06:30 в чемпионате МЛС начнётся матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт Лэйк».

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    Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт Лэйк». Коэффициент ставки — 2.12.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт Лэйк» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Реал Солт Лэйк», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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