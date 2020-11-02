Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт Лэйк (02.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 06:30 в чемпионате МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт Лэйк». Коэффициент ставки — 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лос-Анджелес Гэлакси»).

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