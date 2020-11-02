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    Лидс — Лестер: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Лидс — Лестер (02.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Лидс» — «Лестер».

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    Последний матч между собой: «Лестер» — «Лидс» 3:1 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Лестер». Коэффициент ставки — 1.95.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лестер»).

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    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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