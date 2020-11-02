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    Агент Агузаров: Уверен, Далер в будущем перейдет в Европу

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    Футбольный агент Алан Агузаров рассказал о том, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев был в списке «Баварии». Также он поделился мыслями о будущем игрока.

    «Были определенные варианты и в Германии, и в Испании. Спортивный директор "Алавеса" по скайпу связывался с Адьямом и рассказывал о своей заинтересованности. Но они были готовы взять Далера, только если сработают на выход. У них не получилось продать игрока на этой позиции, поэтому не сложилось. "Алавес" предлагал зарплату около 1,5 миллиона евро.

    "Рейнджерс" делал прямо предложение, но Адьям сразу сказал, что они рассматривают клубы из топ-5 чемпионатов Европы. "Уотфорд" тоже делал предложение, но это Чемпионшип, поэтому тоже решили отказаться. Из АПЛ был "Саутгемптон", с которым до последнего велись переговоры, но есть нюансы. Далер был в шорт-листе у "Вильярреала", "Наполи", "Герты", "Баварии". Мюнхенцы могли подписать Далера, если бы их игрок не провалил медосмотр в клубе АПЛ.

    Я больше чем уверен, что Далер в будущем перейдет в Европу. У него еще симпатичный для европейских команд возраст. Думаю, "Зенит" не будет чинить препятствия для его перехода. Я знаю, что у Адьяма есть определенные договоренности с Медведевым. Прописаны отступные, но будет не очень корректно, если я озвучу цифру», — приводит слова Агузарова сайт «Матч ТВ». 0

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