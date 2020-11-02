Крыховяк: «Локомотив» ждет тяжелый матч с «Атлетико»

Полузащитник московскогоподелился ожиданиями от матча противв 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы неплохо сыграли с "Баварией" (1:2), но мы не взяли очков, нужно постараться сделать это в предстоящей встрече. Мы с уважением относимся к нашему сопернику.

Мы посмотрели игру "Атлетико", "Локомотив" ни один раз встречался с этой командой. И в тех встречах, где я принимал участие, всегда было тяжело. Так что сейчас нас ждет очень сложная игра. Мы приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», — цитирует поляка «Р-Спорт».

Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдет в Москве 3 ноября, начало — 20:55 по мск. 0