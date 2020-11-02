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    Крыховяк: «Локомотив» ждет тяжелый матч с «Атлетико»

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    Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча против «Атлетико» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «Мы неплохо сыграли с "Баварией" (1:2), но мы не взяли очков, нужно постараться сделать это в предстоящей встрече. Мы с уважением относимся к нашему сопернику.

    Мы посмотрели игру "Атлетико", "Локомотив" ни один раз встречался с этой командой. И в тех встречах, где я принимал участие, всегда было тяжело. Так что сейчас нас ждет очень сложная игра. Мы приложим все силы, чтобы добиться положительного результата», — цитирует поляка «Р-Спорт».

    Матч «Локомотив» — «Атлетико» пройдет в Москве 3 ноября, начало — 20:55 по мск. 0

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