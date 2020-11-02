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    Колорадо Рэпидс — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Колорадо Рэпидс — Сиэтл Саундерс (02.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:00 в чемпионате МЛС начнётся матч «Колорадо Рэпидс» — «Сиэтл Саундерс».

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    Последний матч между собой: «Колорадо Рэпидс» — «Сиэтл Саундерс» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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