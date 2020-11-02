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    Семаку в «Зените» не хватает Кокорина, считает Кобелева

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    Известный российский специалист Андрей Кобелев поделился мнением о последних неудачах «Зенита».

    Андрей Кобелев
    Андрей Кобелев

    «Зенит», как известно, проиграл в первых матчах Лиги чемпионов. В первом туре команда Сергея Семака уступила «Брюгге», а во втором — дортмундской «Боруссии».

    «Не согласен, что игра "Зенита" стала предсказуемой. Во-первых, с такой тактикой "Зенит" взял два титула РПЛ.

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    • Во-вторых, чтобы иметь план "Б", нужны соответствующие исполнители. Если ты не забрасываешь на Дзюбу, то должен строить игру через фланги или за счет быстрых людей.

    Дриусси выступает неровно. Купленный за 40 миллионов евро Малком часто лечится, Азмун в последнее время тоже не выходит на поле. Ситуация, на мой взгляд, сложная.

    Семак хотел вернуть Кокорина, который может действовать на разных позициях и обладает высокой скоростью, но не получилось. Если бы удалось, полагаю, тренер смог бы перейти на другую расстановку — скажем, на 4-3-3 или 4-5-1.

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    • Но сейчас "Зенит" имеет то, что имеет, и играет на лучших качествах тех, кто есть в наличии», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс». 0

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