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    Хатайспор — Сивасспор: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Хатайспор — Сивасспор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.11.2020)

    Футбол
    В 20:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч «Хатайспор» — «Сивасспор».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сивасспор»).

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