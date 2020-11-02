Хатайспор — Сивасспор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.11.2020)

В 20:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сивасспор»).

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