«Ливерпуль» может подписать Гарая

Бывший защитник «Зенита»в ближайшее время может перейти в

Гарай находится в статусе свободного агента, поэтому «Ливерпулю» не придется ждать открытия трансферного окна, чтобы подписать контракт с 34-летним игроком.

Как сообщает Fichajes, желание «Ливерпуля» заполучить Гарая связано с большими кадровыми проблемами. До конца сезона выбыл основной защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк. Кроме того, в лазарете находятся Жоэль Матип и Фабиньо.

Гарай с 2016 года играл за «Валенсию», откуда ушел минувшим летом после истечения контракта. С тех пор аргентинец находится без команды. В прошлом чемпионате Испании Гарай провел 17 матчей. 0