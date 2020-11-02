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    «Ливерпуль» может подписать Гарая

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    Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай в ближайшее время может перейти в «Ливерпуль».

    Эсельель Гарай
    Эсельель Гарай

    Гарай находится в статусе свободного агента, поэтому «Ливерпулю» не придется ждать открытия трансферного окна, чтобы подписать контракт с 34-летним игроком.

    Как сообщает Fichajes, желание «Ливерпуля» заполучить Гарая связано с большими кадровыми проблемами. До конца сезона выбыл основной защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк. Кроме того, в лазарете находятся Жоэль Матип и Фабиньо.

    Гарай с 2016 года играл за «Валенсию», откуда ушел минувшим летом после истечения контракта. С тех пор аргентинец находится без команды. В прошлом чемпионате Испании Гарай провел 17 матчей. 0

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