Фулхэм — Вест Бромвич (02.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Фулхэм» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Вест Бромвич». Коэффициент ставки — 1.85.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фулхэм»).
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