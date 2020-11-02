Агент: У Моуринью была конкретная заинтересованность в Дзюбе

Футбольный агентрассказал, почему нападающий «Зенита»не перешел в «Тоттенхэм».

«Моуринью не звонил Дзюбе. Он звонил одному из моих партнеров, с которым он в достаточно хорошем контакте. И он четко дал понять, что на фоне травмы Кейна Моуринью рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба.

Он, Моуринью, достаточно хорошо знает возможности Дзюбы. И на самом деле со стороны Моуринью была конкретная заинтересованность.

Он в итоге не взял никого. Потому что травма Кейна... Изначально думали, что она будет достаточно серьезной, а он в итоге на достаточно не длинный срок выбыл, и они решили ограничиться внутренними резервами.

Дзюба говорит, что русские агенты вообще ни о чем? Не знаю, почему он так говорит. Единственное, наверное, в чем я виноват, — не держал его в курсе всех текущих событий, когда был возможен переход в Англию, в ежедневном режиме. И единственная его претензия была в том, что на какой-то период я пропал.

Мы на связи. Не общаемся так, как раньше, но если мне Артем позвонит, я всегда отвечу и помогу чем смогу», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ». 0