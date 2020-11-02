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    Агент: У Моуринью была конкретная заинтересованность в Дзюбе

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    Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, почему нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перешел в «Тоттенхэм».

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Моуринью не звонил Дзюбе. Он звонил одному из моих партнеров, с которым он в достаточно хорошем контакте. И он четко дал понять, что на фоне травмы Кейна Моуринью рассматривает трех кандидатов, в число которых входит и Дзюба.

    Он, Моуринью, достаточно хорошо знает возможности Дзюбы. И на самом деле со стороны Моуринью была конкретная заинтересованность.

    Он в итоге не взял никого. Потому что травма Кейна... Изначально думали, что она будет достаточно серьезной, а он в итоге на достаточно не длинный срок выбыл, и они решили ограничиться внутренними резервами.

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    • Дзюба говорит, что русские агенты вообще ни о чем? Не знаю, почему он так говорит. Единственное, наверное, в чем я виноват, — не держал его в курсе всех текущих событий, когда был возможен переход в Англию, в ежедневном режиме. И единственная его претензия была в том, что на какой-то период я пропал.

    Мы на связи. Не общаемся так, как раньше, но если мне Артем позвонит, я всегда отвечу и помогу чем смогу», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ». 0

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