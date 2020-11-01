Викингур — Б36 Торсхавн: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 18:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Б36 Торсхавн» — «Викингур» 4:2 (полная статистика встреч).

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