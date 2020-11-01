Васланд-Беверен — Гент: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 22:45 в высшем дивизионе чемпионата Бельгии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Гент» — «Васланд-Беверен» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Гент»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Васланд-Беверен» — «Гент».

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