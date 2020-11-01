Валенсия — Хетафе: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 23:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Валенсия» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Хетафе». Коэффициент ставки — 1.91.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Валенсия»).

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