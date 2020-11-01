Уфа — Урал (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 12:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Уфа» — «Урал» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уфа»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Урал».

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