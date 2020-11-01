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    Уфа — Урал: онлайн-трансляция матча начнется в 12:00

    Уфа — Урал (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 12:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Уфа» — «Урал».

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    Последний матч между собой: «Уфа» — «Урал» 1:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «Урал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.71.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уфа»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Урал».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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