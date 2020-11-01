Удинезе — Милан: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 14:30 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Милан» — «Удинезе» 3:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «Милан». Коэффициент ставки — 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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