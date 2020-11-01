Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Тоттенхэм»).

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