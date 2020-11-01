Торпедо — Крылья Советов (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «Торпедо» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Крылья Советов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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