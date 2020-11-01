Торино — Лацио (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Торино» — «Лацио» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торино» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.00.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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