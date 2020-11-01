Сельта — Реал Сосьедад: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 18:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Сельта» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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