Сетьен: Месси очень сложный для управления футболист

Бывший главный тренеррассказал о своем сотрудничестве с лидером каталонцев

«Я считаю, что Месси — лучший футболист за всю историю. Конечно, есть и другие величайшие игроки, но только он демонстрирует невероятное качество футбола на протяжении всей карьеры.

Месси очень сложный для управления футболист. Мне не по силам было его изменить. "Барселона" приняла его, никто не пытался на него повлиять. Он почти не говорит, очень сдержан», — цитирует Сетьена El Pais.

Напомним, Сетьен возглавил «Барселону» в январе этого года. Специалист проработал на посту чуть более шести месяцев, прежде чем был освобожден от своих обязанностей в августе. 0