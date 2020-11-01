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    Сетьен: Месси очень сложный для управления футболист

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    Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о своем сотрудничестве с лидером каталонцев Лионелем Месси.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Я считаю, что Месси — лучший футболист за всю историю. Конечно, есть и другие величайшие игроки, но только он демонстрирует невероятное качество футбола на протяжении всей карьеры.

    Месси очень сложный для управления футболист. Мне не по силам было его изменить. "Барселона" приняла его, никто не пытался на него повлиять. Он почти не говорит, очень сдержан», — цитирует Сетьена El Pais.

    Напомним, Сетьен возглавил «Барселону» в январе этого года. Специалист проработал на посту чуть более шести месяцев, прежде чем был освобожден от своих обязанностей в августе. 0

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