Ротор — ЦСКА (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Ротор» 0:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ротор» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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