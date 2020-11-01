Ньюкасл — Эвертон (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Ньюкасл» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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