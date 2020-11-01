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    Ньюкасл — Эвертон: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Ньюкасл — Эвертон (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

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    В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Ньюкасл» — «Эвертон».

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    Последний матч между собой: «Эвертон» — «Ньюкасл» 2:2 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 2.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Ньюкасл» — «Эвертон» онлайн.

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