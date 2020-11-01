Наполи — Сассуоло: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 20:00 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «Сассуоло» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Наполи»).

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