ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»Без Тедеско нет огня. Карпин вновь огорчил Федуна
  • 07:00
    • Усик победил Чисору единогласным решением судей
  • 07:31
    • «Барселона» выдала свой худший старт в Ла Лиге за последние 18 лет
  • 00:55
    • «Барселона» в большинстве не справилась с «Алавесом»
  • 20:59
    • «Сочи» удержал победу над «Локомотивом»
  • 18:31
    • «Спартак» в большинстве проиграл «Ростову»
    Все новости спорта

    Мостовой: «Спартак» заслуженно проиграл «Ростову»

    Футбол Футбол России РПЛ Спартак Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение команды от «Ростова» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Говорил, если "Ростов" грамотно сыграет, то не проиграет. "Спартак" по игре и не заслуживал победы. Почему так беззубо сыграли? Вопросы к главному тренеру и тренерскому штабу.

    Проблема с настроем? А "Спартак" что, в чемпионате Таиланда играет? Еще и на первом месте. Об этом даже речи вести не надо. Команда может винить только себя, что потеряли очки. Впереди еще много матчей, все будут ошибаться и терять очки», — сказал Мостовой «Чемпионату».

    Москвичи потерпели первое поражение в РПЛ с 13 сентября. «Спартак» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Порадует ли центральный матч АПЛ результативностью?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Прервет ли «Зенит» в матче с «Химками» свою черную полосу?
  • «Химки» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Усик снова решит вопрос до конца поединка?
  • Усик — Чисора. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.02
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 22:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротор — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Монако — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры