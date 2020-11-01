Мостовой: «Спартак» заслуженно проиграл «Ростову»

Бывший игрокпрокомментировал поражение команды от(0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Говорил, если "Ростов" грамотно сыграет, то не проиграет. "Спартак" по игре и не заслуживал победы. Почему так беззубо сыграли? Вопросы к главному тренеру и тренерскому штабу.

Проблема с настроем? А "Спартак" что, в чемпионате Таиланда играет? Еще и на первом месте. Об этом даже речи вести не надо. Команда может винить только себя, что потеряли очки. Впереди еще много матчей, все будут ошибаться и терять очки», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Москвичи потерпели первое поражение в РПЛ с 13 сентября. «Спартак» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. 0