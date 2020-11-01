Монако — Бордо (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Бордо» — «Монако» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Бордо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Монако»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Бордо».

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