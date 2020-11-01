Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 19:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Манчестер Юнайтед» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 1.76.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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