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    Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер — Юнайтед» — «Арсенал»: счет 0:1, обзор гола

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    В рамках 7 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом 0:1.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Единственный мяч на 69 минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Игрок отличился с пенальти, назначенного за фол против Эктора Бельерина.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон 0:1
    Гол: 0:1 Пьер-Эмерик Обамеянг (пенальти) (69') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Фред (Неманья Матич, 62'), Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 75'), Скотт МакТоминай, Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Эдинсон Кавани, 75') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни, Габриэл, Rob Holding, Эктор Бельерин, Букайо Сака, Виллиан (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 86'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Шкодран Мустафи, 87'), Томас, Мохамед Эль-Ненни, Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 76') Предупреждения: Фред (22'), Rob Holding (25'), Габриэл (27'), Мэйсон Гринвуд (71'), Пьер-Эмерик Обамеянг (87'), Гарри Магуайр (90')

    «Юнайтед» еще ни разу в этом сезоне АПЛ не победил в домашних стенах. Сейчас коллектив Сульшера на 15 месте с 7 очками. «Арсенал» набрал 12 очков и прервал серию из двух поражений. 0

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