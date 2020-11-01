Лилль — Лион: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Лилль» — «Лион» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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