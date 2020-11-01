Куритиба — Атлетико Гойаньенсе: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Куритиба» — «Атлетико Гойаньенсе»
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Последний матч между собой: «Атлетико Гойаньенсе» — «Куритиба» 1:2 (полная статистика встреч).
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