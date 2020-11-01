Коламбус Крю — Филадельфия Юнион: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 23:30 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Коламбус Крю» — «Филадельфия Юнион» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Коламбус Крю»).

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