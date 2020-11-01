Химки — Зенит (01.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Зенит» — «Химки» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Зенит» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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