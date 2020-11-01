Гранада — Леванте: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.11.2020)

В 20:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Леванте» — «Гранада» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Гранада»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гранада» — «Леванте».

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